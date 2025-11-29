Precio de basilica hoy

El precio actual de basilica (SN39) hoy es $ 2.36, con una variación del 2.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN39 a USD es $ 2.36 por SN39.

basilica actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,939,655, con un suministro circulante de 2.94M SN39. Durante las últimas 24 horas, SN39 cotiza entre $ 2.36 (bajo) y $ 2.46 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 15.73, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.517387.

En el corto plazo, SN39 experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de +9.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de basilica (SN39)

Cap de mercado $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Suministro de Circulación 2.94M 2.94M 2.94M Suministro total 2,942,872.4514063 2,942,872.4514063 2,942,872.4514063

La capitalización de mercado actual de basilica es de $ 6.94M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN39 es de 2.94M, con un suministro total de 2942872.4514063. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.94M.