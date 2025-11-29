Precio de BALD hoy

El precio actual de BALD (BALD) hoy es --, con una variación del 1.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALD a USD es -- por BALD.

BALD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 276,767, con un suministro circulante de 1.00T BALD. Durante las últimas 24 horas, BALD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000165, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BALD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BALD (BALD)

Cap de mercado $ 276.77K$ 276.77K $ 276.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 276.77K$ 276.77K $ 276.77K Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BALD es de $ 276.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALD es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 276.77K.