Precio de Baked hoy

El precio actual de Baked (BAKED) hoy es --, con una variación del 5.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAKED a USD es -- por BAKED.

Baked actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,561, con un suministro circulante de 69.80M BAKED. Durante las últimas 24 horas, BAKED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.094376, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAKED experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -3.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baked (BAKED)

Cap de mercado $ 37.56K$ 37.56K $ 37.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.43K$ 161.43K $ 161.43K Suministro de Circulación 69.80M 69.80M 69.80M Suministro total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baked es de $ 37.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAKED es de 69.80M, con un suministro total de 300000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.43K.