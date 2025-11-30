Precio de BAGLESS hoy

El precio actual de BAGLESS (BAGLESS) hoy es $ 0.00000916, con una variación del 2.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAGLESS a USD es $ 0.00000916 por BAGLESS.

BAGLESS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,153.21, con un suministro circulante de 999.13M BAGLESS. Durante las últimas 24 horas, BAGLESS cotiza entre $ 0.00000907 (bajo) y $ 0.00000941 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00067267, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000821.

En el corto plazo, BAGLESS experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -3.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BAGLESS (BAGLESS)

Cap de mercado $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Suministro de Circulación 999.13M 999.13M 999.13M Suministro total 999,131,837.7236717 999,131,837.7236717 999,131,837.7236717

La capitalización de mercado actual de BAGLESS es de $ 9.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAGLESS es de 999.13M, con un suministro total de 999131837.7236717. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.15K.