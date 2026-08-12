Precio de Azuma Coin hoy

El precio actual de Azuma Coin (AZUM) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AZUM a USD es $ 0 por AZUM.

Azuma Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,616, con un suministro circulante de 138.85M AZUM. Durante las últimas 24 horas, AZUM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.086043, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AZUM experimentó un cambio de -4.20% en la última hora y de -4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.70K.

Información del mercado de Azuma Coin (AZUM)

Cap de mercado $ 41.62K$ 41.62K $ 41.62K Volumen (24H) $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 149.86K$ 149.86K $ 149.86K Suministro de Circulación 138.85M 138.85M 138.85M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Azuma Coin es de $ 41.62K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.70K. El suministro circulante de AZUM es de 138.85M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 149.86K.