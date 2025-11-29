Precio de automation hoy

El precio actual de automation (AUTO) hoy es --, con una variación del 3.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUTO a USD es -- por AUTO.

automation actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,193, con un suministro circulante de 100.00B AUTO. Durante las últimas 24 horas, AUTO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AUTO experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +10.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de automation (AUTO)

Cap de mercado $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

