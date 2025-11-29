Precio de AURO USDA hoy

El precio actual de AURO USDA (USDA) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDA a USD es $ 1.001 por USDA.

AURO USDA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 228,477, con un suministro circulante de 231.52K USDA. Durante las últimas 24 horas, USDA cotiza entre $ 0.963725 (bajo) y $ 1.006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.033, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.953424.

En el corto plazo, USDA experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de +0.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AURO USDA (USDA)

Cap de mercado $ 228.48K$ 228.48K $ 228.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Suministro de Circulación 231.52K 231.52K 231.52K Suministro total 10,106,574.94593432 10,106,574.94593432 10,106,574.94593432

La capitalización de mercado actual de AURO USDA es de $ 228.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDA es de 231.52K, con un suministro total de 10106574.94593432. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.97M.