Precio de aster dog hoy

El precio actual de aster dog (ADOG) hoy es --, con una variación del 5.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADOG a USD es -- por ADOG.

aster dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 370,044, con un suministro circulante de 1.00B ADOG. Durante las últimas 24 horas, ADOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00372484, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ADOG experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de -9.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de aster dog (ADOG)

Cap de mercado $ 370.04K$ 370.04K $ 370.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 370.04K$ 370.04K $ 370.04K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de aster dog es de $ 370.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ADOG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 370.04K.