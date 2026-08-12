Precio de Arrland RUM hoy

El precio actual de Arrland RUM (RUM) hoy es $ 0, con una variación del 4.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUM a USD es $ 0 por RUM.

Arrland RUM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,069, con un suministro circulante de 1.08B RUM. Durante las últimas 24 horas, RUM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00974685, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RUM experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +4.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Arrland RUM (RUM)

Cap de mercado $ 92.07K$ 92.07K $ 92.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 140.72K$ 140.72K $ 140.72K Suministro de Circulación 1.08B 1.08B 1.08B Suministro total 1,657,033,854.973997 1,657,033,854.973997 1,657,033,854.973997

La capitalización de mercado actual de Arrland RUM es de $ 92.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUM es de 1.08B, con un suministro total de 1657033854.973997. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 140.72K.