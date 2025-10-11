Información del precio (USD) de Aria Premier Launch (APL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.840668 $ 0.840668 $ 0.840668 24H Mín $ 0.911558 $ 0.911558 $ 0.911558 24H Máx 24H Mín $ 0.840668$ 0.840668 $ 0.840668 24H Máx $ 0.911558$ 0.911558 $ 0.911558 Máximo Histórico $ 0.963616$ 0.963616 $ 0.963616 Precio más bajo $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Cambio de Precio (1H) -3.31% Cambio de Precio (1D) -4.28% Cambio de Precio (7D) -4.15% Cambio de Precio (7D) -4.15%

El precio en tiempo real de Aria Premier Launch (APL) es de $0.865833. Durante las últimas 24 horas, APL se ha operado entre un mínimo de $ 0.840668 y un máximo de $ 0.911558, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de APL es de $ 0.963616, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.782058.

En términos de rendimiento a corto plazo, APL ha cambiado en un -3.31% en la última hora, -4.28% en 24 horas y -4.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Aria Premier Launch (APL)

Cap de mercado $ 9.34M$ 9.34M $ 9.34M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.34M$ 9.34M $ 9.34M Suministro de Circulación 10.79M 10.79M 10.79M Suministro total 10,789,529.63591071 10,789,529.63591071 10,789,529.63591071

La capitalización de mercado actual de Aria Premier Launch es de $ 9.34M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APL es de 10.79M, con un suministro total de 10789529.63591071. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.34M.