Precio de AQC hoy

El precio actual de AQC (AQC) hoy es $ 0.00152617, con una variación del 3.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AQC a USD es $ 0.00152617 por AQC.

AQC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,450,455, con un suministro circulante de 950.23M AQC. Durante las últimas 24 horas, AQC cotiza entre $ 0.00152643 (bajo) y $ 0.00162375 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00223188, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AQC experimentó un cambio de -1.32% en la última hora y de -1.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AQC (AQC)

Cap de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suministro de Circulación 950.23M 950.23M 950.23M Suministro total 984,506,924.70075 984,506,924.70075 984,506,924.70075

La capitalización de mercado actual de AQC es de $ 1.45M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AQC es de 950.23M, con un suministro total de 984506924.70075. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.50M.