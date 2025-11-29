Precio de Anzens USDA hoy

El precio actual de Anzens USDA (USDA) hoy es $ 1.038, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDA a USD es $ 1.038 por USDA.

Anzens USDA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,216,113, con un suministro circulante de 10.08M USDA. Durante las últimas 24 horas, USDA cotiza entre $ 0.982265 (bajo) y $ 1.039 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.85, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.529751.

En el corto plazo, USDA experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Anzens USDA (USDA)

Cap de mercado $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Suministro de Circulación 10.08M 10.08M 10.08M Suministro total 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

