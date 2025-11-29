Precio de Alpha Pay hoy

El precio actual de Alpha Pay (ALPAY) hoy es --, con una variación del 5.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALPAY a USD es -- por ALPAY.

Alpha Pay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,785, con un suministro circulante de 1.00B ALPAY. Durante las últimas 24 horas, ALPAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALPAY experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -2.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Alpha Pay (ALPAY)

Cap de mercado $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

