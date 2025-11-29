Precio de Alpaca hoy

El precio actual de Alpaca (ALPACA) hoy es --, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALPACA a USD es -- por ALPACA.

Alpaca actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,602, con un suministro circulante de 961.09M ALPACA. Durante las últimas 24 horas, ALPACA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00553708, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALPACA experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +28.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Alpaca (ALPACA)

Cap de mercado $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Suministro de Circulación 961.09M 961.09M 961.09M Suministro total 961,086,250.51388 961,086,250.51388 961,086,250.51388

La capitalización de mercado actual de Alpaca es de $ 119.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ALPACA es de 961.09M, con un suministro total de 961086250.51388. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 119.60K.