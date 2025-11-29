Precio de Aircoin hoy

El precio actual de Aircoin (AIRCOIN) hoy es $ 0.00123586, con una variación del 5.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIRCOIN a USD es $ 0.00123586 por AIRCOIN.

Aircoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,228,600, con un suministro circulante de 998.50M AIRCOIN. Durante las últimas 24 horas, AIRCOIN cotiza entre $ 0.00118929 (bajo) y $ 0.00137639 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00257008, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIRCOIN experimentó un cambio de -3.33% en la última hora y de +8.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aircoin (AIRCOIN)

Cap de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Suministro de Circulación 998.50M 998.50M 998.50M Suministro total 998,499,935.050304 998,499,935.050304 998,499,935.050304

La capitalización de mercado actual de Aircoin es de $ 1.23M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIRCOIN es de 998.50M, con un suministro total de 998499935.050304. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.23M.