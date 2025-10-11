Información del precio (USD) de AIMX (AIMX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.81% Cambio de Precio (1D) -12.08% Cambio de Precio (7D) -11.15% Cambio de Precio (7D) -11.15%

El precio en tiempo real de AIMX (AIMX) es de --. Durante las últimas 24 horas, AIMX se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AIMX es de $ 0.02766477, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, AIMX ha cambiado en un +0.81% en la última hora, -12.08% en 24 horas y -11.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de AIMX (AIMX)

Cap de mercado $ 142.35K$ 142.35K $ 142.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 212.08K$ 212.08K $ 212.08K Suministro de Circulación 394.67M 394.67M 394.67M Suministro total 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AIMX es de $ 142.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIMX es de 394.67M, con un suministro total de 588000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 212.08K.