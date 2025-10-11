Información del precio (USD) de aiAPIS (APIS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +7.78% Cambio de Precio (7D) +7.78%

El precio en tiempo real de aiAPIS (APIS) es de --. Durante las últimas 24 horas, APIS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de APIS es de $ 0.01165608, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, APIS ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +7.78% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de aiAPIS (APIS)

Cap de mercado $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Suministro de Circulación 91.43M 91.43M 91.43M Suministro total 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

La capitalización de mercado actual de aiAPIS es de $ 10.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APIS es de 91.43M, con un suministro total de 98623382.30848566. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.77K.