Precio de Agok hoy

El precio actual de Agok (AGOK) hoy es $ 0.00025521, con una variación del 9.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGOK a USD es $ 0.00025521 por AGOK.

Agok actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 255,055, con un suministro circulante de 999.53M AGOK. Durante las últimas 24 horas, AGOK cotiza entre $ 0.00020531 (bajo) y $ 0.00025522 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00240868, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00016414.

En el corto plazo, AGOK experimentó un cambio de +4.57% en la última hora y de +13.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agok (AGOK)

Cap de mercado $ 255.06K$ 255.06K $ 255.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 255.06K$ 255.06K $ 255.06K Suministro de Circulación 999.53M 999.53M 999.53M Suministro total 999,529,253.6942406 999,529,253.6942406 999,529,253.6942406

La capitalización de mercado actual de Agok es de $ 255.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGOK es de 999.53M, con un suministro total de 999529253.6942406. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 255.06K.