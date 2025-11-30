Precio de AgentForge hoy

El precio actual de AgentForge (AGE) hoy es $ 0.00956599, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGE a USD es $ 0.00956599 por AGE.

AgentForge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,565.99, con un suministro circulante de 1.00M AGE. Durante las últimas 24 horas, AGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.083254, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00847396.

En el corto plazo, AGE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AgentForge (AGE)

Cap de mercado $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AgentForge es de $ 9.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGE es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.57K.