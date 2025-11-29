Precio de Yamaswap hoy

El precio actual de Yamaswap (YAMA) hoy es $ 0.00005729, con una variación del 20.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YAMA a USD es $ 0.00005729 por YAMA.

Yamaswap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- YAMA. Durante las últimas 24 horas, YAMA cotiza entre $ 0.00005101 (bajo) y $ 0.0000735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, YAMA experimentó un cambio de +9.35% en la última hora y de +62.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.68K.

Información del mercado de Yamaswap (YAMA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Yamaswap es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.68K. El suministro circulante de YAMA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.29K.