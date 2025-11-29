El precio actual de Yamaswap hoy es 0.00005729 USD. La capitalización de mercado de YAMA es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de YAMA a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!El precio actual de Yamaswap hoy es 0.00005729 USD. La capitalización de mercado de YAMA es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de YAMA a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!
El precio actual de Yamaswap (YAMA) hoy es $ 0.00005729, con una variación del 20.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YAMA a USD es $ 0.00005729 por YAMA.
Yamaswap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- YAMA. Durante las últimas 24 horas, YAMA cotiza entre $ 0.00005101 (bajo) y $ 0.0000735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, YAMA experimentó un cambio de +9.35% en la última hora y de +62.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.68K.
Información del mercado de Yamaswap (YAMA)
$ 8.68K
$ 57.29K
1,000,000,000
BSC
La capitalización de mercado actual de Yamaswap es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.68K. El suministro circulante de YAMA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.29K.
Historial de precios de Yamaswap USD
Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00005101
24H Mín
$ 0.0000735
24H Máx
$ 0.00005101
$ 0.0000735
+9.35%
-20.41%
+62.61%
Historial de precios de Yamaswap (YAMA) en USD
Siga los cambios de precios de Yamaswap para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
Período
Cambio (USD)
Cambio (%)
Hoy
$ -0.0000146914
-20.41%
30 Días
$ -0.00001212
-17.47%
60 Días
$ -0.00037271
-86.68%
90 Días
$ -0.01994271
-99.72%
Cambio de precio de Yamaswap hoy
Hoy, YAMA registró un cambio de $ -0.0000146914 (-20.41%), reflejando su última actividad en el mercado.
Cambio de precio de Yamaswap en 30 días
En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.00001212 (-17.47%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Cambio de precio de Yamaswap en 60 días
Ampliando la vista a 60 días, YAMA experimentó un cambio de $ -0.00037271 (-86.68%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Cambio de precio de Yamaswap en 90 días
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.01994271 (-99.72%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Yamaswap (YAMA)?
Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Yamaswap, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.
¿Qué factores influyen en los precios de Yamaswap?
Varios factores clave influyen en los precios del token Yamaswap (YAMA):
1. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios descentralizados 2. El sentimiento general y las tendencias del mercado DeFi 3. La utilización del protocolo y el valor total bloqueado (TVL) 4. La utilidad del token dentro del ecosistema Yamaswap 5. La dinámica de la oferta y la estructura de la tokenomics 6. Anuncios e integraciones de asociaciones 7. Las condiciones generales del mercado de criptomonedas 8. Los desarrollos regulatorios que afectan a los protocolos DeFi 9. La competencia de otras plataformas DEX 10. La adopción por parte de la comunidad y la actividad de los desarrolladores
Estos factores interactúan para generar una volatilidad de precios típica de los tokens DeFi más pequeños.
Predicción de precios para Yamaswap
Predicción del precio de Yamaswap (YAMA) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de YAMA en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Yamaswap (YAMA) para 2040 (en 15 años)
Para 2040, el precio de Yamaswap podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
Herramientas MEXC Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones. ¿Quieres saber qué precio alcanzará Yamaswap en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de YAMA para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de Yamaswap.
Cómo comprar e invertir Yamaswap
¿Listo para empezar con Yamaswap? Comprar YAMA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Yamaswap. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Yamaswap (YAMA).
Paso 1
Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC
Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4
Elige tus tokens
Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5
Completa tu compra
Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Yamaswap instantáneamente en tu billetera.
¿Qué puedes hacer con Yamaswap?
Poseer Yamaswap te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Explora el mercado spot de MEXC
Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.
Trading de futuros
Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.
MEXC Launchpool
Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.
Premercado MEXC
Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.
Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC
Comprar Yamaswap (YAMA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Yamaswap
¿Cuánto costará 1 Yamaswap en 2030?
Si Yamaswap crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Yamaswap y el ROI estimado.
¿Cuánto cuesta Yamaswap hoy?
El precio de hoy de Yamaswap es $ 0.00005729. Consulta nuestra sección de Historial de precios para conocer la evolución de hoy, los últimos 30 días, 60 días y 90 días.
¿Sigue siendo Yamaswap una buena inversión?
Yamaswap sigue siendo una criptomoneda operada activamente con una participación continua en el mercado y el desarrollo del ecosistema. Sin embargo, las inversiones en criptomonedas, como invertir en YAMA son inherentemente volátiles y deben alinearse con tu tolerancia personal al riesgo. Siempre realiza una investigación independiente (DYOR) y considera las condiciones del mercado antes de tomar decisiones financieras e inversiones.
¿Cuál es el volumen de trading diario de Yamaswap?
Se ha operado Yamaswap por un valor de $ 8.68K en MEXC en las últimas 24 horas.
¿Cuál es el precio actual de Yamaswap?
El precio en directo de YAMA se actualiza en tiempo real en función de la actividad de trading mundial en los principales exchanges, incluyendo MEXC. El precio del par fluctúa continuamente debido a cambios en la liquidez, volumen de trading y sentimiento general. Para ver el último precio de Yamaswap con respecto a tu moneda preferida, visita el precio de YAMA para más información.
¿Qué factores influyen en el precio de Yamaswap?
El precio de YAMA está influenciado por varios factores clave, incluido el sentimiento general del mercado, el volumen de operaciones, los desarrollos tecnológicos y las tendencias de adopción de los usuarios. Las condiciones macroeconómicas más amplias, como los cambios en las tasas de interés, los ciclos de liquidez y las señales regulatorias, también juegan un papel importante en el movimiento de los precios.
Para mantenerte informado sobre los cambios del mercado en tiempo real y las actualizaciones del proyecto, visita MEXC News, para obtener los últimos análisis y conocimientos sobre criptomonedas.
¿Qué token tiene el mayor volumen de trading en MEXC?
A continuación se muestran los tokens más operados actualmente en MEXC por volumen de trading en 24 horas. Los precios y el rendimiento se actualizan continuamente en función de los datos del mercado en vivo.
Token más popular
Precio
Cambio
BTC
90,557.67
-1.95%
ETH
2,995.29
-2.55%
UCN
1,613.97
+0.40%
SOL
136.9
-3.32%
USDC
0.9996
-0.01%
¿Cómo puedo colocar una orden de stop-loss o take-profit con YAMA en MEXC?
MEXC admite órdenes de stop-loss y take-profit para ayudar a gestionar el riesgo automáticamente.
1. Ve a la sección de trading de spot o futuros y selecciona el par YAMA/USDT.
2. Elige “Stop-Limit” u “Orden de activación” en el menú de tipo de orden.
3. Establece tu precio de activación (el nivel que activa la orden) y tu precio de ejecución (el precio en el que se ejecutará).
4. Confirma los detalles de tu orden y envíala.
Tu orden de stop-loss se activará si el precio de Yamaswap se mueve en contra de tu posición. Por otro lado, una orden de take-profit se ejecuta automáticamente cuando alcanza tu nivel de ganancias objetivo.
Para ver ejemplos y tutoriales detallados, visita la Guía de trading de spot en MEXC.
¿Subirá el precio de Yamaswap este año?
El precio de Yamaswap podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de Yamaswap (YAMA) para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-11-29 20:30:22 (UTC+8)
Actualizaciones importantes de la industria para Yamaswap (YAMA)
Tiempo (UTC+8)
Tipo
Información
11-29 00:20:15
Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10
Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57
Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56
Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21
Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40
Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo.
Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.