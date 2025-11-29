Precio de X Empire hoy

El precio actual de X Empire (XEMPIRE) hoy es $ 0.00002358, con una variación del 3.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XEMPIRE a USD es $ 0.00002358 por XEMPIRE.

X Empire actualmente está en el puesto #835 por capitalización de mercado en $ 16.27M, con un suministro circulante de 690.00B XEMPIRE. Durante las últimas 24 horas, XEMPIRE cotiza entre $ 0.00002342 (bajo) y $ 0.00002715 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000579987908814942, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000022120852341214.

En el corto plazo, XEMPIRE experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +1.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 66.56K.

Información del mercado de X Empire (XEMPIRE)

Puesto No.835 Cap de mercado $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Volumen (24H) $ 66.56K$ 66.56K $ 66.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Suministro de Circulación 690.00B 690.00B 690.00B Suministro máx. 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Suministro total 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de X Empire es de $ 16.27M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 66.56K. El suministro circulante de XEMPIRE es de 690.00B, con un suministro total de 690000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.27M.