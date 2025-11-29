Precio de XDOG hoy

El precio actual de XDOG (XDOG) hoy es $ 0.00487, con una variación del 4.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XDOG a USD es $ 0.00487 por XDOG.

XDOG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XDOG. Durante las últimas 24 horas, XDOG cotiza entre $ 0.004747 (bajo) y $ 0.005095 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XDOG experimentó un cambio de -0.45% en la última hora y de +15.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.28K.

Información del mercado de XDOG (XDOG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública XLAYER

