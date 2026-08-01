Precio de Binance Life hoy

El precio actual de Binance Life (币安人生) hoy es € 0.50336, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 币安人生 a EUR es € 0.50336 por 币安人生.

Binance Life actualmente está en el puesto #70 por capitalización de mercado en € 503.36M, con un suministro circulante de 1.00B 币安人生. Durante las últimas 24 horas, 币安人生 cotiza entre € 0.49983 (bajo) y € 0.52519 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.771248325957854202, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000898245199334792.

En el corto plazo, 币安人生 experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de -5.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.20K.

Información del mercado de Binance Life (币安人生)

Puesto No.70 Cap de mercado € 503.36M€ 503.36M € 503.36M Volumen (24H) € 58.20K€ 58.20K € 58.20K Cap. de mercado totalmente diluida € 503.36M€ 503.36M € 503.36M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Cuota de mercado 0.02% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Binance Life es de € 503.36M, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.20K. El suministro circulante de 币安人生 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 503.36M.