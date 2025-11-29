Precio de WOLFTON hoy

El precio actual de WOLFTON (WOLFTON) hoy es $ 0.000594, con una variación del 2.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOLFTON a USD es $ 0.000594 por WOLFTON.

WOLFTON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WOLFTON. Durante las últimas 24 horas, WOLFTON cotiza entre $ 0.000594 (bajo) y $ 0.000608 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WOLFTON experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +8.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.37K.

Información del mercado de WOLFTON (WOLFTON)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 8.37K$ 8.37K $ 8.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de WOLFTON es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.37K. El suministro circulante de WOLFTON es de --, con un suministro total de 3000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.78M.