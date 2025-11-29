Precio de VFY hoy

El precio actual de VFY (VFY) hoy es $ 0.03083, con una variación del 4.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VFY a USD es $ 0.03083 por VFY.

VFY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VFY. Durante las últimas 24 horas, VFY cotiza entre $ 0.03015 (bajo) y $ 0.03283 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, VFY experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de -5.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 66.47K.

Información del mercado de VFY (VFY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.83M$ 30.83M $ 30.83M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ZKVERIFY

La capitalización de mercado actual de VFY es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 66.47K. El suministro circulante de VFY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.83M.