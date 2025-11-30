Tokenómica de VFY (VFY)

Descubre información clave sobre VFY (VFY), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 12:08:29 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de VFY (VFY)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de VFY (VFY), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
Suministro total:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suministro circulante:
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 29.82M
$ 29.82M$ 29.82M
Máximo histórico:
$ 0.208
$ 0.208$ 0.208
Mínimo histórico:
Precio actual:
$ 0.02982
$ 0.02982$ 0.02982

Información de VFY (VFY)

zkVerify es la capa de verificación de pruebas universal y ultraeficiente para aplicaciones prácticas y del mundo real en todo el internet. Al reducir drásticamente la barrera de acceso a las verificaciones de pruebas de conocimiento cero, zkVerify desbloquea la escalabilidad y un enorme potencial de crecimiento en sectores como las finanzas descentralizadas (DeFi), la inteligencia artificial (IA) y las interacciones digitales cotidianas.

Sitio web oficial:
https://zkverify.io/
Whitepaper:
https://downloads.horizenlabs.io/file/labs-web-assets/zkverify-protocol-whitepaper.pdf
Explorador de bloques:
https://basescan.org/token/0xa749dE6c28262B7ffbc5De27dC845DD7eCD2b358

Tokenómica de VFY (VFY): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de VFY (VFY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens VFY que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens VFY que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de VFY ¡explora el precio en vivo del token VFY!

Cómo comprar VFY

¿Interesado en agregar VFY (VFY) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar VFY, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de VFY (VFY)

Analizar el historial de precios de VFY ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de VFY

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse VFY? Nuestra página de predicción de precios de VFY combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

