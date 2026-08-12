El precio actual de Veera hoy es -- EUR. La capitalización de mercado de VEERA es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VEERA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Veera hoy es -- EUR. La capitalización de mercado de VEERA es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VEERA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!
El precio actual de Veera (VEERA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEERA a EUR es -- por VEERA.
Veera actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VEERA. Durante las últimas 24 horas, VEERA cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, VEERA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
Información del mercado de Veera (VEERA)
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€ 0.00
€ 0.00€ 0.00
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La capitalización de mercado actual de Veera es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VEERA es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.
Historial de precios de Veera EUR
Rango de precios en 24 horas:
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24H Mín
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24H Máx
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Historial de precios de Veera (VEERA) en EUR
Siga los cambios de precios de Veera para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
Período
Cambio (EUR)
Cambio (%)
No Data
Cambio de precio de Veera hoy
Hoy, VEERA registró un cambio de -- (--), reflejando su última actividad en el mercado.
Cambio de precio de Veera en 30 días
En los últimos 30 días, el precio cambió -- (--), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Cambio de precio de Veera en 60 días
Ampliando la vista a 60 días, VEERA experimentó un cambio de -- (--), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Cambio de precio de Veera en 90 días
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió -- (--), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
Predicción de precios para Veera
Predicción del precio de Veera (VEERA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VEERA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Veera (VEERA) para 2040 (en 14 años)
Para 2040, el precio de Veera podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
Herramientas MEXC Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones. ¿Quieres saber qué precios alcanzará Veera en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de VEERA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Veera.
Qué es Veera (VEERA)
Veera is a cryptocurrency financial services platform that supports self-hosted wallets and has also launched the Veera Card, designed to allow users to spend on-chain assets globally.
Veera Recurso
Para conocer Veera más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Veera
¿Cuánto costará 1 Veera en 2030?
Si Veera crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar aproximadamente los -- en 2027; --, en 2030, --, en 2035; y --, en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Veera y el ROI estimado.
¿Cuánto cuesta Veera hoy?
El precio de hoy de Veera es --. Consulta nuestra sección de Historial de precios para conocer la evolución de hoy, los últimos 30 días, 60 días y 90 días.
¿Sigue siendo Veera una buena inversión en España?
Veera sigue siendo una criptomoneda operada activamente con una participación continua en el mercado y el desarrollo del ecosistema. Sin embargo, las inversiones en criptomonedas, como invertir en VEERA son inherentemente volátiles y deben alinearse con tu tolerancia personal al riesgo. Siempre realiza una investigación independiente (DYOR) y considera las condiciones del mercado antes de tomar decisiones financieras e inversiones.
¿Cuál es el volumen de trading diario de Veera en España?
Se ha operado Veera por un valor de -- en MEXC en las últimas 24 horas.
¿Cuál es el precio actual de Veera en España?
El precio en directo de VEERA se actualiza en tiempo real en función de la actividad de trading mundial en los principales exchanges, incluyendo MEXC. El precio del par fluctúa continuamente debido a cambios en la liquidez, volumen de trading y sentimiento general. Para ver el último precio de Veera con respecto a tu moneda preferida, visita el precio de VEERA para más información.
¿Qué factores influyen en el precio de Veera en España?
El precio de VEERA está influenciado por varios factores clave, incluido el sentimiento general del mercado, el volumen de operaciones, los desarrollos tecnológicos y las tendencias de adopción de los usuarios. Las condiciones macroeconómicas más amplias, como los cambios en las tasas de interés, los ciclos de liquidez y las señales regulatorias, también juegan un papel importante en el movimiento de los precios.
Para mantenerte informado sobre los cambios del mercado en tiempo real y las actualizaciones del proyecto, visita MEXC News, para obtener los últimos análisis y conocimientos sobre criptomonedas.
¿Qué token tiene el mayor volumen de trading en MEXC?
A continuación se muestran los tokens más operados actualmente en MEXC por volumen de trading en 24 horas. Los precios y el rendimiento se actualizan continuamente en función de los datos del mercado en vivo.
Token más popular
Precio
Cambio
BTC
0
0.00%
ETH
0
0.00%
GOLD(XAUT)
4,391.73
+0.57%
SOL
0
0.00%
XMR
0
0.00%
¿Cómo puedo colocar una orden de stop-loss o take-profit con VEERA en MEXC?
MEXC admite órdenes de stop-loss y take-profit para ayudar a gestionar el riesgo automáticamente.
1. Ve a la sección de trading de spot o futuros y selecciona el par VEERA/USDT.
2. Elige “Stop-Limit” u “Orden de activación” en el menú de tipo de orden.
3. Establece tu precio de activación (el nivel que activa la orden) y tu precio de ejecución (el precio en el que se ejecutará).
4. Confirma los detalles de tu orden y envíala.
Tu orden de stop-loss se activará si el precio de Veera se mueve en contra de tu posición. Por otro lado, una orden de take-profit se ejecuta automáticamente cuando alcanza tu nivel de ganancias objetivo.
Para ver ejemplos y tutoriales detallados, visita la Guía de trading de spot en MEXC.
¿Subirá el precio de Veera este año?
El precio de Veera podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de Veera (VEERA) para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:17:15 (UTC+8)
Actualizaciones importantes de la industria para Veera (VEERA)
Tiempo (UTC+8)
Tipo
Información
02-11 14:20:00
Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21
Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo.
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