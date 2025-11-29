Precio de Uber hoy

El precio actual de Uber (UBERON) hoy es $ 85.59, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBERON a USD es $ 85.59 por UBERON.

Uber actualmente está en el puesto #2147 por capitalización de mercado en $ 877.17K, con un suministro circulante de 10.25K UBERON. Durante las últimas 24 horas, UBERON cotiza entre $ 85.49 (bajo) y $ 85.79 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 145.09739014986184, mientras que el mínimo histórico fue $ 81.60647647536094.

En el corto plazo, UBERON experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +0.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.27K.

Información del mercado de Uber (UBERON)

Puesto No.2147 Cap de mercado $ 877.17K$ 877.17K $ 877.17K Volumen (24H) $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 877.17K$ 877.17K $ 877.17K Suministro de Circulación 10.25K 10.25K 10.25K Suministro total 10,248.49475971 10,248.49475971 10,248.49475971 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Uber es de $ 877.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.27K. El suministro circulante de UBERON es de 10.25K, con un suministro total de 10248.49475971. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 877.17K.