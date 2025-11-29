Precio de Treehouse hoy

El precio actual de Treehouse (TREE) hoy es $ 0.1411, con una variación del 2.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TREE a USD es $ 0.1411 por TREE.

Treehouse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TREE. Durante las últimas 24 horas, TREE cotiza entre $ 0.1398 (bajo) y $ 0.1463 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TREE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +1.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 97.90K.

Información del mercado de Treehouse (TREE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 97.90K$ 97.90K $ 97.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 141.10M$ 141.10M $ 141.10M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Treehouse es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 97.90K. El suministro circulante de TREE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 141.10M.