Precio de Snowflake hoy

El precio actual de Snowflake (SNOWON) hoy es $ 250.11, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNOWON a USD es $ 250.11 por SNOWON.

Snowflake actualmente está en el puesto #2170 por capitalización de mercado en $ 824.35K, con un suministro circulante de 3.30K SNOWON. Durante las últimas 24 horas, SNOWON cotiza entre $ 249.53 (bajo) y $ 250.9 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 584.2352232899101, mientras que el mínimo histórico fue $ 214.69891424490774.

En el corto plazo, SNOWON experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +5.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.41K.

Información del mercado de Snowflake (SNOWON)

Puesto No.2170 Cap de mercado $ 824.35K$ 824.35K $ 824.35K Volumen (24H) $ 53.41K$ 53.41K $ 53.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 824.35K$ 824.35K $ 824.35K Suministro de Circulación 3.30K 3.30K 3.30K Suministro total 3,295.93075979 3,295.93075979 3,295.93075979 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Snowflake es de $ 824.35K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.41K. El suministro circulante de SNOWON es de 3.30K, con un suministro total de 3295.93075979. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 824.35K.