Precio de SIRE hoy

El precio actual de SIRE (SIRE) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIRE a USD es -- por SIRE.

SIRE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SIRE. Durante las últimas 24 horas, SIRE cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SIRE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SIRE (SIRE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- --

La capitalización de mercado actual de SIRE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SIRE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.