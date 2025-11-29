Precio de Shopify hoy

El precio actual de Shopify (SHOPON) hoy es $ 158,7, con una variación del 0,20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHOPON a USD es $ 158,7 por SHOPON.

Shopify actualmente está en el puesto #2363 por capitalización de mercado en $ 562,57K, con un suministro circulante de 3,54K SHOPON. Durante las últimas 24 horas, SHOPON cotiza entre $ 158 (bajo) y $ 158,93 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 484,91787532574256, mientras que el mínimo histórico fue $ 136,8834891955334.

En el corto plazo, SHOPON experimentó un cambio de -0,04% en la última hora y de +6,06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 99,74K.

Información del mercado de Shopify (SHOPON)

Puesto No.2363 Cap de mercado $ 562,57K$ 562,57K $ 562,57K Volumen (24H) $ 99,74K$ 99,74K $ 99,74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 562,57K$ 562,57K $ 562,57K Suministro de Circulación 3,54K 3,54K 3,54K Suministro total 3 544,86439144 3 544,86439144 3 544,86439144 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Shopify es de $ 562,57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 99,74K. El suministro circulante de SHOPON es de 3,54K, con un suministro total de 3544.86439144. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 562,57K.