Precio de Lendr.fi hoy

El precio actual de Lendr.fi (RWAL) hoy es $ 0.002544, con una variación del 6.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RWAL a USD es $ 0.002544 por RWAL.

Lendr.fi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RWAL. Durante las últimas 24 horas, RWAL cotiza entre $ 0.002544 (bajo) y $ 0.002756 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, RWAL experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -10.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 181.94.

Información del mercado de Lendr.fi (RWAL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 181.94$ 181.94 $ 181.94 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Lendr.fi es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 181.94. El suministro circulante de RWAL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.54M.