Precio de ROVR Network hoy

El precio actual de ROVR Network (ROVR) hoy es $ 0.009064, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROVR a USD es $ 0.009064 por ROVR.

ROVR Network actualmente está en el puesto #1765 por capitalización de mercado en $ 1.95M, con un suministro circulante de 215.29M ROVR. Durante las últimas 24 horas, ROVR cotiza entre $ 0.008956 (bajo) y $ 0.009161 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.021590040558154902, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.008280267387340556.

En el corto plazo, ROVR experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -2.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 61.89K.

Información del mercado de ROVR Network (ROVR)

Puesto No.1765 Cap de mercado $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volumen (24H) $ 61.89K$ 61.89K $ 61.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.64M$ 90.64M $ 90.64M Suministro de Circulación 215.29M 215.29M 215.29M Suministro máx. 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Suministro total 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Tasa de circulación 2.15% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de ROVR Network es de $ 1.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 61.89K. El suministro circulante de ROVR es de 215.29M, con un suministro total de 9999998876. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.64M.