Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) (USD)
Obtén predicciones de precios de ROVR Network para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá ROVR en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.
*Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios.
Predicción del precio de ROVR Network para 2025-2050 (USD)
Según tu predicción, ROVR Network podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.009044 para 2025.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2026 (el próximo año)
Según tu predicción, ROVR Network podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.009496 para 2026.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2027 (en 2 años)
Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de ROVR es de $ 0.009971 con un 10.25% de tasa de crecimiento.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2028 (en 3 años)
Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de ROVR es de $ 0.010469 con un 15.76% de tasa de crecimiento.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2029 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ROVR en 2029 es de $ 0.010993, con un 21.55% de tasa de crecimiento.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ROVR en 2030 es de $ 0.011542, con un 27.63% de tasa de crecimiento.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2040 (en 15 años)
Para 2040, el precio de ROVR Network podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.018801.Predicción del precio de ROVR Network (ROVR) para 2050 (en 25 años)
Para 2050, el precio de ROVR Network podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.030626.
- 2025$ 0.0090440.00%
- 2026$ 0.0094965.00%
- 2027$ 0.00997110.25%
- 2028$ 0.01046915.76%
- 2029$ 0.01099321.55%
- 2030$ 0.01154227.63%
- 2031$ 0.01211934.01%
- 2032$ 0.01272540.71%
- 2033$ 0.01336247.75%
- 2034$ 0.01403055.13%
- 2035$ 0.01473162.89%
- 2036$ 0.01546871.03%
- 2037$ 0.01624179.59%
- 2038$ 0.01705388.56%
- 2039$ 0.01790697.99%
- 2040$ 0.018801107.89%
Predicción de precio a corto plazo de ROVR Network para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días.
- November 30, 2025(Hoy)$ 0.0090440.00%
- December 1, 2025(Mañana)$ 0.0090450.01%
- December 7, 2025(Esta Semana)$ 0.0090520.10%
- December 30, 2025(30 Días)$ 0.0090810.41%
El precio previsto para ROVR el
Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para ROVR, utilizando una tasa de crecimiento anual del
Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de ROVR, utilizando una tasa de crecimiento anual de
Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para ROVR es
Estadísticas del precio actual de ROVR Network
-0.02%
--
Precio histórico de ROVR Network
Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de ROVR Network, el precio actual de ROVR Network es 0.009045 USD. El suministro circulante de ROVR Network (ROVR) es
- 24 horas-0.00%$ -0.000016$ 0.009161$ 0.008956
- 7 días-0.02%$ -0.000209$ 0.010009$ 0.008955
- 30 Días-0.03%$ -0.000320$ 0.010598$ 0.008955
En las últimas 24 horas, ROVR Network ha mostrado un movimiento de precio de
En los últimos 7 días, ROVR Network se negoció a un precio máximo de
En el último mes, ROVR Network ha experimentado un cambio del
Consulta el historial completo de precios de ROVR Network para conocer las tendencias detalladas en MEXCVer el historial de precios completo de ROVR
¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de ROVR Network (ROVR)?
El módulo de predicción de precios de ROVR Network es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de ROVR basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token.
Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para ROVR Network en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas.
Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de ROVR, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo.
Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de ROVR Network. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas.
El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de ROVR.
Indicadores técnicos para la predicción de precios
Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen:
Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia.
Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de ROVR para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista.
Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de ROVR Network.
¿Por qué es importante la predicción del precio de ROVR?
Las predicciones del precio de ROVR son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:
Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.
Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.
Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.
Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.
Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.
Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.
Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.
Preguntas frecuentes (FAQ):
Aviso legal
El contenido publicado en nuestras páginas de predicciones de precios de criptos se basa en la información y los comentarios que nos proporcionan los usuarios de MEXC y/u otras fuentes de terceros. Se le presenta "tal cual" solo con fines informativos e ilustrativos, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Es importante tener en cuenta que las predicciones de precios presentadas pueden no ser precisas y no deben tratarse como tales. Los precios futuros pueden diferir significativamente de las predicciones presentadas, y no se debe confiar en ellos para tomar decisiones de inversión.
Además, este contenido no debe interpretarse como asesoramiento financiero, ni tiene la intención de recomendar la compra de ningún producto o servicio específico. MEXC no será responsable ante usted de ninguna manera por las pérdidas en las que pueda incurrir como resultado de referenciar, usar y/o confiar en cualquier contenido publicado en nuestras páginas de predicciones de precios de criptomonedas. Es esencial tener en cuenta que los precios de los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de los precios. El valor de su inversión puede disminuir y aumentar, y no hay garantía de recuperar la cantidad invertida inicialmente. En última instancia, usted es el único responsable de sus decisiones de inversión, y MEXC no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un predictor fiable del rendimiento futuro. Solo debe invertir en productos con los que esté familiarizado y comprenda los riesgos asociados. Considere cuidadosamente su experiencia de inversión, situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo, y consulte a un asesor financiero independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
