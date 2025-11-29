Precio de PINGPONG hoy

El precio actual de PINGPONG (PINGPONG) hoy es $ 0.01908, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PINGPONG a USD es $ 0.01908 por PINGPONG.

PINGPONG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PINGPONG. Durante las últimas 24 horas, PINGPONG cotiza entre $ 0.0186 (bajo) y $ 0.02005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PINGPONG experimentó un cambio de -2.31% en la última hora y de -14.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 60.70K.

Información del mercado de PINGPONG (PINGPONG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 60.70K$ 60.70K $ 60.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.08M$ 19.08M $ 19.08M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de PINGPONG es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 60.70K. El suministro circulante de PINGPONG es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.08M.