Precio de OpenPad AI hoy

El precio actual de OpenPad AI (OPAD) hoy es $ 0.000478, con una variación del 4.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPAD a USD es $ 0.000478 por OPAD.

OpenPad AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- OPAD. Durante las últimas 24 horas, OPAD cotiza entre $ 0.00045 (bajo) y $ 0.00048 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, OPAD experimentó un cambio de +1.48% en la última hora y de -62.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.44K.

Información del mercado de OpenPad AI (OPAD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 478.00K$ 478.00K $ 478.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de OpenPad AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.44K. El suministro circulante de OPAD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 478.00K.