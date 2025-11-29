Precio de NTHChain hoy

El precio actual de NTHChain (NTH) hoy es $ 0.02071, con una variación del 7.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NTH a USD es $ 0.02071 por NTH.

NTHChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NTH. Durante las últimas 24 horas, NTH cotiza entre $ 0.02036 (bajo) y $ 0.02957 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NTH experimentó un cambio de -4.61% en la última hora y de -26.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 80.18K.

Información del mercado de NTHChain (NTH)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.71M$ 20.71M $ 20.71M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de NTHChain es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 80.18K. El suministro circulante de NTH es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.71M.