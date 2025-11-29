Precio de Metti Token hoy

El precio actual de Metti Token (MTT) hoy es $ 48.19, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MTT a USD es $ 48.19 por MTT.

Metti Token actualmente está en el puesto #3712 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 MTT. Durante las últimas 24 horas, MTT cotiza entre $ 47.01 (bajo) y $ 49.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 159.13148291639322, mientras que el mínimo histórico fue $ 3.009680156954041.

En el corto plazo, MTT experimentó un cambio de +0.24% en la última hora y de +4.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.57K.

Información del mercado de Metti Token (MTT)

Puesto No.3712 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 37.57K$ 37.57K $ 37.57K Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.95M$ 240.95M $ 240.95M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Suministro total 4,998,730 4,998,730 4,998,730 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Metti Token es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.57K. El suministro circulante de MTT es de 0.00, con un suministro total de 4998730. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 240.95M.