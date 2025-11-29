Precio de Marinade Finance hoy

El precio actual de Marinade Finance (MNDE) hoy es $ 0.07271, con una variación del 3.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MNDE a USD es $ 0.07271 por MNDE.

Marinade Finance actualmente está en el puesto #3694 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 MNDE. Durante las últimas 24 horas, MNDE cotiza entre $ 0.06844 (bajo) y $ 0.0746 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.6674570026607753, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.028223705314342616.

En el corto plazo, MNDE experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -1.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.35K.

Información del mercado de Marinade Finance (MNDE)

Puesto No.3694 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.35K$ 55.35K $ 55.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.90M$ 50.90M $ 50.90M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro total 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Marinade Finance es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.35K. El suministro circulante de MNDE es de 0.00, con un suministro total de 700000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.90M.