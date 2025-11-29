Precio de MULTIVERSE MONKEY hoy

El precio actual de MULTIVERSE MONKEY (MMON) hoy es $ 0.005261, con una variación del 2.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MMON a USD es $ 0.005261 por MMON.

MULTIVERSE MONKEY actualmente está en el puesto #4250 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 MMON. Durante las últimas 24 horas, MMON cotiza entre $ 0.005255 (bajo) y $ 0.005403 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.042695293829316555, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.001090839978500265.

En el corto plazo, MMON experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de +10.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 68.25K.

Información del mercado de MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Puesto No.4250 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 68.25K$ 68.25K $ 68.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.61M$ 52.61M $ 52.61M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de MULTIVERSE MONKEY es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 68.25K. El suministro circulante de MMON es de 0.00, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.61M.