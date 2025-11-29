Precio de MISSION hoy

El precio actual de MISSION (MISSION) hoy es $ 0.000001281, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MISSION a USD es $ 0.000001281 por MISSION.

MISSION actualmente está en el puesto #3887 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 MISSION. Durante las últimas 24 horas, MISSION cotiza entre $ 0.000001257 (bajo) y $ 0.00000133 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000031145798993297, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000001211176992326.

En el corto plazo, MISSION experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de -7.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 92.62K.

Información del mercado de MISSION (MISSION)

Puesto No.3887 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 92.62K$ 92.62K $ 92.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 640.50K$ 640.50K $ 640.50K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Suministro total 0 0 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de MISSION es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 92.62K. El suministro circulante de MISSION es de 0.00, con un suministro total de 0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 640.50K.