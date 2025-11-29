Precio de Mindfak hoy

El precio actual de Mindfak (MINDFAK) hoy es $ 0.0007657, con una variación del 11.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINDFAK a USD es $ 0.0007657 por MINDFAK.

Mindfak actualmente está en el puesto #2457 por capitalización de mercado en $ 528.33K, con un suministro circulante de 690.00M MINDFAK. Durante las últimas 24 horas, MINDFAK cotiza entre $ 0.0006514 (bajo) y $ 0.0008002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.017928448987980853, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000043784948955273.

En el corto plazo, MINDFAK experimentó un cambio de -1.27% en la última hora y de +21.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 238.16K.

Información del mercado de Mindfak (MINDFAK)

Puesto No.2457 Cap de mercado $ 528.33K$ 528.33K $ 528.33K Volumen (24H) $ 238.16K$ 238.16K $ 238.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 528.33K$ 528.33K $ 528.33K Suministro de Circulación 690.00M 690.00M 690.00M Suministro máx. 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Suministro total 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Mindfak es de $ 528.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 238.16K. El suministro circulante de MINDFAK es de 690.00M, con un suministro total de 690000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 528.33K.