El precio en vivo de McDonald s xStock hoy es de 295.24 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MCDX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MCDX en MEXC ahora.

Precio de McDonald s xStock(MCDX)

Precio en vivo de 1 MCDX en USD:

$295.23
+0.50%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de McDonald s xStock (MCDX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:46:32 (UTC+8)

Información del precio (USD) de McDonald s xStock (MCDX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 292.97
24H Mín
$ 298.42
24H Máx

$ 292.97
$ 298.42
$ 319.1120635657469
$ 293.2122259186859
-0.87%

+0.50%

-1.73%

-1.73%

El precio en tiempo real de McDonald s xStock (MCDX) es de $ 295.24. Durante las últimas 24 horas, MCDX se ha operado entre un mínimo de $ 292.97 y un máximo de $ 298.42, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MCDX es de $ 319.1120635657469, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 293.2122259186859.

En términos de rendimiento a corto plazo, MCDX ha cambiado en un -0.87% en la última hora, +0.50% en 24 horas y -1.73% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de McDonald s xStock (MCDX)

No.2318

$ 738.97K
$ 56.88K
$ 1.62M
2.50K
--
5,499.92944287
SOL

La capitalización de mercado actual de McDonald s xStock es de $ 738.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.88K. El suministro circulante de MCDX es de 2.50K, con un suministro total de 5499.92944287. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.62M.

Historial de precios de McDonald s xStock (MCDX) en USD

Siga los cambios de precios de McDonald s xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +1.4688+0.50%
30 Días$ -11.31-3.69%
60 Días$ -8.71-2.87%
90 Días$ -1.23-0.42%
Cambio de precio de McDonald s xStock hoy

Hoy, MCDX registró un cambio de $ +1.4688 (+0.50%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de McDonald s xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -11.31 (-3.69%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de McDonald s xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, MCDX experimentó un cambio de $ -8.71 (-2.87%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de McDonald s xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -1.23 (-0.42%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de McDonald s xStock (MCDX)?

Consulta la página Historial de precios de McDonald s xStock ahora.

Qué es McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) es un certificado rastreador emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. MCDx sigue el precio de las acciones de McDonald's Corporation (el activo subyacente). MCDx está diseñado para ofrecer a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso compatible con las regulaciones al precio de las acciones de McDonald's Corporation, mientras mantiene los beneficios de la tecnología blockchain.

McDonald s xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en McDonald s xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de MCDX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre McDonald s xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de McDonald s xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de McDonald s xStock (USD)

¿Cuánto valdrá McDonald s xStock (MCDX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos McDonald s xStock (MCDX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre McDonald s xStock.

¡Consulta la predicción del precio de McDonald s xStock ahora!

Tokenómica de McDonald s xStock (MCDX)

Entender la tokenómica de McDonald s xStock (MCDX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de MCDX!

Cómo comprar McDonald s xStock (MCDX)

¿Buscas cómo comprar McDonald s xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir McDonald s xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

MCDX a monedas locales

1 McDonald s xStock (MCDX) en VND
7,769,240.6
1 McDonald s xStock (MCDX) en AUD
A$454.6696
1 McDonald s xStock (MCDX) en GBP
218.4776
1 McDonald s xStock (MCDX) en EUR
253.9064
1 McDonald s xStock (MCDX) en USD
$295.24
1 McDonald s xStock (MCDX) en MYR
RM1,245.9128
1 McDonald s xStock (MCDX) en TRY
12,352.8416
1 McDonald s xStock (MCDX) en JPY
¥44,581.24
1 McDonald s xStock (MCDX) en ARS
ARS$417,593.3608
1 McDonald s xStock (MCDX) en RUB
23,991.2024
1 McDonald s xStock (MCDX) en INR
26,202.55
1 McDonald s xStock (MCDX) en IDR
Rp4,920,664.6984
1 McDonald s xStock (MCDX) en KRW
421,771.0068
1 McDonald s xStock (MCDX) en PHP
17,218.3968
1 McDonald s xStock (MCDX) en EGP
￡E.14,041.6144
1 McDonald s xStock (MCDX) en BRL
R$1,626.7724
1 McDonald s xStock (MCDX) en CAD
C$413.336
1 McDonald s xStock (MCDX) en BDT
35,794.8976
1 McDonald s xStock (MCDX) en NGN
431,634.9752
1 McDonald s xStock (MCDX) en COP
$1,144,338.4304
1 McDonald s xStock (MCDX) en ZAR
R.5,166.7
1 McDonald s xStock (MCDX) en UAH
12,237.698
1 McDonald s xStock (MCDX) en TZS
T.Sh.723,627.3352
1 McDonald s xStock (MCDX) en VES
Bs55,800.36
1 McDonald s xStock (MCDX) en CLP
$281,954.2
1 McDonald s xStock (MCDX) en PKR
Rs83,234.0608
1 McDonald s xStock (MCDX) en KZT
158,219.116
1 McDonald s xStock (MCDX) en THB
฿9,642.5384
1 McDonald s xStock (MCDX) en TWD
NT$9,069.7728
1 McDonald s xStock (MCDX) en AED
د.إ1,083.5308
1 McDonald s xStock (MCDX) en CHF
Fr233.2396
1 McDonald s xStock (MCDX) en HKD
HK$2,296.9672
1 McDonald s xStock (MCDX) en AMD
֏112,427.392
1 McDonald s xStock (MCDX) en MAD
.د.م2,692.5888
1 McDonald s xStock (MCDX) en MXN
$5,488.5116
1 McDonald s xStock (MCDX) en SAR
ريال1,107.15
1 McDonald s xStock (MCDX) en ETB
Br43,326.47
1 McDonald s xStock (MCDX) en KES
KSh38,000.3404
1 McDonald s xStock (MCDX) en JOD
د.أ209.32516
1 McDonald s xStock (MCDX) en PLN
1,080.5784
1 McDonald s xStock (MCDX) en RON
лв1,293.1512
1 McDonald s xStock (MCDX) en SEK
kr2,807.7324
1 McDonald s xStock (MCDX) en BGN
лв496.0032
1 McDonald s xStock (MCDX) en HUF
Ft99,808.8344
1 McDonald s xStock (MCDX) en CZK
6,176.4208
1 McDonald s xStock (MCDX) en KWD
د.ك90.0482
1 McDonald s xStock (MCDX) en ILS
965.4348
1 McDonald s xStock (MCDX) en BOB
Bs2,034.2036
1 McDonald s xStock (MCDX) en AZN
501.908
1 McDonald s xStock (MCDX) en TJS
SM2,722.1128
1 McDonald s xStock (MCDX) en GEL
797.148
1 McDonald s xStock (MCDX) en AOA
Kz270,614.0316
1 McDonald s xStock (MCDX) en BHD
.د.ب110.715
1 McDonald s xStock (MCDX) en BMD
$295.24
1 McDonald s xStock (MCDX) en DKK
kr1,895.4408
1 McDonald s xStock (MCDX) en HNL
L7,717.5736
1 McDonald s xStock (MCDX) en MUR
13,427.5152
1 McDonald s xStock (MCDX) en NAD
$5,066.3184
1 McDonald s xStock (MCDX) en NOK
kr2,987.8288
1 McDonald s xStock (MCDX) en NZD
$513.7176
1 McDonald s xStock (MCDX) en PAB
B/.295.24
1 McDonald s xStock (MCDX) en PGK
K1,251.8176
1 McDonald s xStock (MCDX) en QAR
ر.ق1,071.7212
1 McDonald s xStock (MCDX) en RSD
дин.29,774.954
1 McDonald s xStock (MCDX) en UZS
soʻm3,557,107.6156
1 McDonald s xStock (MCDX) en ALL
L24,578.73
1 McDonald s xStock (MCDX) en ANG
ƒ528.4796
1 McDonald s xStock (MCDX) en AWG
ƒ528.4796
1 McDonald s xStock (MCDX) en BBD
$590.48
1 McDonald s xStock (MCDX) en BAM
KM496.0032
1 McDonald s xStock (MCDX) en BIF
Fr873,319.92
1 McDonald s xStock (MCDX) en BND
$380.8596
1 McDonald s xStock (MCDX) en BSD
$295.24
1 McDonald s xStock (MCDX) en JMD
$47,259.0668
1 McDonald s xStock (MCDX) en KHR
1,185,701.5544
1 McDonald s xStock (MCDX) en KMF
Fr125,181.76
1 McDonald s xStock (MCDX) en LAK
6,418,260.7412
1 McDonald s xStock (MCDX) en LKR
Rs88,952.8596
1 McDonald s xStock (MCDX) en MDL
L4,989.556
1 McDonald s xStock (MCDX) en MGA
Ar1,318,034.0272
1 McDonald s xStock (MCDX) en MOP
P2,353.0628
1 McDonald s xStock (MCDX) en MVR
4,517.172
1 McDonald s xStock (MCDX) en MWK
MK509,911.9564
1 McDonald s xStock (MCDX) en MZN
MT18,865.836
1 McDonald s xStock (MCDX) en NPR
Rs41,746.936
1 McDonald s xStock (MCDX) en PYG
2,064,613.32
1 McDonald s xStock (MCDX) en RWF
Fr427,212.28
1 McDonald s xStock (MCDX) en SBD
$2,429.8252
1 McDonald s xStock (MCDX) en SCR
4,204.2176
1 McDonald s xStock (MCDX) en SRD
$11,328.3588
1 McDonald s xStock (MCDX) en SVC
$2,571.5404
1 McDonald s xStock (MCDX) en SZL
L5,063.366
1 McDonald s xStock (MCDX) en TMT
m1,033.34
1 McDonald s xStock (MCDX) en TND
د.ت865.34844
1 McDonald s xStock (MCDX) en TTD
$1,995.8224
1 McDonald s xStock (MCDX) en UGX
Sh1,007,358.88
1 McDonald s xStock (MCDX) en XAF
Fr166,515.36
1 McDonald s xStock (MCDX) en XCD
$797.148
1 McDonald s xStock (MCDX) en XOF
Fr166,515.36
1 McDonald s xStock (MCDX) en XPF
Fr30,114.48
1 McDonald s xStock (MCDX) en BWP
P4,171.7412
1 McDonald s xStock (MCDX) en BZD
$590.48
1 McDonald s xStock (MCDX) en CVE
$28,003.514
1 McDonald s xStock (MCDX) en DJF
Fr52,257.48
1 McDonald s xStock (MCDX) en DOP
$18,532.2148
1 McDonald s xStock (MCDX) en DZD
د.ج38,422.5336
1 McDonald s xStock (MCDX) en FJD
$670.1948
1 McDonald s xStock (MCDX) en GNF
Fr2,544,968.8
1 McDonald s xStock (MCDX) en GTQ
Q2,249.7288
1 McDonald s xStock (MCDX) en GYD
$61,492.5872
1 McDonald s xStock (MCDX) en ISK
kr35,724.04

McDonald s xStock Recurso

Para conocer McDonald s xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial McDonald s xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre McDonald s xStock

¿Cuánto vale McDonald s xStock (MCDX) hoy?
El precio en vivo de MCDX en USD es de 295.24 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de MCDX en USD?
El precio actual de MCDX en USD es de $ 295.24. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de McDonald s xStock?
La capitalización de mercado de MCDX es de $ 738.97K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de MCDX?
El suministro circulante de MCDX es de 2.50K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de MCDX?
MCDX alcanzó un precio ATH de 319.1120635657469 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de MCDX?
MCDX vio un precio ATL de 293.2122259186859 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de MCDX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para MCDX es de $ 56.88K USD.
¿MCDX subirá más este año?
El precio de MCDX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de MCDX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:46:32 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de MCDX a USD

Monto

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 295.24 USD

Opera MCDX

MCDX/USDT
$295.23
$295.23$295.23
+0.47%

