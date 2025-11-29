Precio de Maiga.ai hoy

El precio actual de Maiga.ai (MAIGA) hoy es $ 0.02149, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAIGA a USD es $ 0.02149 por MAIGA.

Maiga.ai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MAIGA. Durante las últimas 24 horas, MAIGA cotiza entre $ 0.02077 (bajo) y $ 0.02283 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MAIGA experimentó un cambio de +2.38% en la última hora y de -2.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.85K.

Información del mercado de Maiga.ai (MAIGA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 54.85K$ 54.85K $ 54.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.49M$ 21.49M $ 21.49M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Maiga.ai es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.85K. El suministro circulante de MAIGA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.49M.