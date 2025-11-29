Precio de Luckify hoy

El precio actual de Luckify (LUCK) hoy es $ 0.1178, con una variación del 1.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUCK a USD es $ 0.1178 por LUCK.

Luckify actualmente está en el puesto #4255 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 LUCK. Durante las últimas 24 horas, LUCK cotiza entre $ 0.1124 (bajo) y $ 0.1219 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.42965712613217444, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.1000652586649887.

En el corto plazo, LUCK experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -9.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 131.36K.

Información del mercado de Luckify (LUCK)

Puesto No.4255 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 131.36K$ 131.36K $ 131.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 117.80M$ 117.80M $ 117.80M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Luckify es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 131.36K. El suministro circulante de LUCK es de 0.00, con un suministro total de 999999317.224016. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 117.80M.