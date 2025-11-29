Precio de LightningBitcoin hoy

El precio actual de LightningBitcoin (LBTC1) hoy es $ 0.04704, con una variación del 1.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LBTC1 a USD es $ 0.04704 por LBTC1.

LightningBitcoin actualmente está en el puesto #6902 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 LBTC1. Durante las últimas 24 horas, LBTC1 cotiza entre $ 0.04598 (bajo) y $ 0.0476 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,037.530029296875, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05135513457072038.

En el corto plazo, LBTC1 experimentó un cambio de -0.68% en la última hora y de -5.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.82K.

Información del mercado de LightningBitcoin (LBTC1)

Puesto No.6902 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 58.82K$ 58.82K $ 58.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 351.20K$ 351.20K $ 351.20K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Suministro total 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Tasa de circulación 0.00% Fecha de emisión 2017-12-18 00:00:00 Blockchain pública LBTC

La capitalización de mercado actual de LightningBitcoin es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.82K. El suministro circulante de LBTC1 es de 0.00, con un suministro total de 7465926. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 351.20K.