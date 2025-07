Información de Launchplaza (LAUNCH)

LaunchPlaza is a community-driven launch platform supporting multi-chain token issuance, fair launch auctions, and IP asset creation. It empowers early-stage projects and creators by providing flexible fundraising tools, community engagement features, and post-launch liquidity support.

Sitio web oficial: https://launchplaza.org Whitepaper: https://launchplaza.gitbook.io/launchplaza Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xc30151A3E4E739730df4EF381F6461d608b72a4D