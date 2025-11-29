Precio de IncomRWA hoy

El precio actual de IncomRWA (IRWA) hoy es $ 0.0196, con una variación del 1.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRWA a USD es $ 0.0196 por IRWA.

IncomRWA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IRWA. Durante las últimas 24 horas, IRWA cotiza entre $ 0.01956 (bajo) y $ 0.01995 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IRWA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -1.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.64K.

Información del mercado de IncomRWA (IRWA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.64K$ 55.64K $ 55.64K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de IncomRWA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.64K. El suministro circulante de IRWA es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.