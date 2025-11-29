Precio de iShares Gold Trust hoy

El precio actual de iShares Gold Trust (IAUON) hoy es $ 77.94, con una variación del 0.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IAUON a USD es $ 77.94 por IAUON.

iShares Gold Trust actualmente está en el puesto #1078 por capitalización de mercado en $ 9.31M, con un suministro circulante de 119.49K IAUON. Durante las últimas 24 horas, IAUON cotiza entre $ 77.77 (bajo) y $ 78.19 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 82.53676920433921, mientras que el mínimo histórico fue $ 66.2823140111318.

En el corto plazo, IAUON experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +1.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.01K.

Información del mercado de iShares Gold Trust (IAUON)

Puesto No.1078 Cap de mercado $ 9.31M Volumen (24H) $ 56.01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.31M Suministro de Circulación 119.49K Suministro total 119,490.68374478 Blockchain pública ETH

